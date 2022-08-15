Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Eskişehir Yeni StadyumHakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür ErtemArabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet DemirMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Deniz Türüç,... Stat: Eskişehir Yeni Stadyum Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem Arabam.com Konyaspor : Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Caiçara, Deniz Türüç, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Aleksic, Münir Chouiar, Szysz??????? Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir'de oynanan Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 bitti. 5. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Bytyqi, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı. 36. dakikada Medipol Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Münir Chouiar, Szysz'a pas verdi. Szysz'ın yerden vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı. 44. dakikada yeşil-beyazlı takımının atağında ceza sahasında topla buluşan Guilherme, penaltı noktası yakınlarındaki Soner Dikmen'e pas verdi. Müsait pozisyondaki Dikmen'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan çıkardı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Spor AA / Sinan Balcıkoca Volkan Babacan Başakşehir Konyaspor Spor Haberler

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