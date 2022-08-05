Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişkenİstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan, Abazaj, İbrahim YılmazTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Hugo,... Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan, Abazaj, İbrahim Yılmaz Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius Gol: Dk. 17 Cornelius (Trabzonspor) Sarı kart: Dk. 45 Ferhat Yazgan (İstanbulspor) Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan 2022-2023 sezonun açılış maçının ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 13. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi. 17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1. 29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Mustafa Kemal Atatürk Arda Kardeşler Ferhat Yazgan Hugo Spor Haberler

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