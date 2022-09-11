Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz TurgutAltay: Ozan Evrim Özenç (Dk. 46 Eren Karataş), Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 77 Efe Sarıkaya), Yusuf Tekin (Dk. 64 Salih Sarıkaya), Zeki Yıldırım, Kutay Yokuşlu (Dk.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz Turgut
Altay: Ozan Evrim Özenç (Dk. 46 Eren Karataş), Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 77 Efe Sarıkaya), Yusuf Tekin (Dk. 64 Salih Sarıkaya), Zeki Yıldırım, Kutay Yokuşlu (Dk. 90+1 Erdem Özcan)???????, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Paixao
Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Dk. 60 Ali Aytemur), Cenk Şen, Kenan Özer (Dk. 60 Süleyman Güneş), Samet Yalçın (Dk. 77 Abdurrahman Canlı), Recep Aydın, Celal Dumanlı (Dk. 60 Drazic), Bahadır Erol (Dk. 46 Musa Caner Aktaş), Jahovic
Goller: Dk. 40 Paixao, Dk. 74 Cenk Şen (Kendi kalesine) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 49 Yusuf Tekin, Dk. 76 Björkander, Dk. 82 Eren Erdoğan, Dk. 88 Tolga Ünlü (Altay), Dk. 87 Abdurrahman Canlı, Dk. 88 İsmet Taşdemir (Teknik direktör) (Bodrumspor)
Spor Toto 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Altay, Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.
Altay'ın ilk galibiyetini aldığı ligde haftaya lider giren Bodrumspor ise ilk mağlubiyetini yaşadı.