Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz TurgutAltay: Ozan Evrim Özenç (Dk. 46 Eren Karataş), Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 77 Efe Sarıkaya), Yusuf Tekin (Dk. 64 Salih Sarıkaya), Zeki Yıldırım, Kutay Yokuşlu (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Deniz Turgut

Altay: Ozan Evrim Özenç (Dk. 46 Eren Karataş), Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 77 Efe Sarıkaya), Yusuf Tekin (Dk. 64 Salih Sarıkaya), Zeki Yıldırım, Kutay Yokuşlu (Dk. 90+1 Erdem Özcan)???????, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Paixao

Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Dk. 60 Ali Aytemur), Cenk Şen, Kenan Özer (Dk. 60 Süleyman Güneş), Samet Yalçın (Dk. 77 Abdurrahman Canlı), Recep Aydın, Celal Dumanlı (Dk. 60 Drazic), Bahadır Erol (Dk. 46 Musa Caner Aktaş), Jahovic

Goller: Dk. 40 Paixao, Dk. 74 Cenk Şen (Kendi kalesine) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 49 Yusuf Tekin, Dk. 76 Björkander, Dk. 82 Eren Erdoğan, Dk. 88 Tolga Ünlü (Altay), Dk. 87 Abdurrahman Canlı, Dk. 88 İsmet Taşdemir (Teknik direktör) (Bodrumspor)

Spor Toto 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Altay, Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Altay'ın ilk galibiyetini aldığı ligde haftaya lider giren Bodrumspor ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Mehmet Şahan Yılmaz Yusuf Tekin Tolga Ünlü Karataş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title