Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulutİstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk 59 Muammer Sarıkaya), Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 59 Rroca), Eslem Öztürk (Dk.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk 59 Muammer Sarıkaya), Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 59 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 88 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 89 İlker Karakaş), LuaLua (Dk. 90+3 Musa Şahindere), Eleke (Dk. 89 Sallaich)

Sarı kartlar: Dk. 67 Mehmet Yeşil, Dk. 75 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+5 Ologo (İstanbulspor), Dk. 67 Metehan Mert, Dk. 82 Muhammed Bayır, Dk. 90+5 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında İstanbulspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Hilmi Sever - Spor

Oğuzhan Berber, Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Esenyurt, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title