Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'in ilk haftası, 1. Grup'taki tek maç dışında tamamlandı.

Nesine 3. Lig'in ilk haftası, 1. Grup'taki tek maç dışında tamamlandı.

2. Grup'ta 12 Bingölspor, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

3. Grup'ta Giresunspor, sahasında Amasyaspor'u 4-1 yenerek ilk haftanın sonunda zirvede yer aldı.

4. Grup'ta da Kütahyaspor, deplasmanda Tire 2021'i 4-2 yenerek birinci sırada yer aldı.

1. Grup'ta ilk hafta yarın oynanacak Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Yalova FK 77 SK maçıyla sona erecek.

Ligde 1. hafta sonunda 3 grupta oluşan puan durumları şöyle:

2. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR11004043
2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR11003033
3.MALATYA YEŞİLYURT SK11003123
4.ERCİYES 38 FUTBOL11002113
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR11001013
6.KİLİS 1984 11001013
7.AĞRI 1970 10101101
8.KIRIKKALE FK10101101
9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL 10100001
10.SİLİFKE BELEDİYESPOR10100001
11.T.METAL 1963 100112-10
12.KAHRAMANMARAŞSPOR 100101-10
13.OSMANİYESPOR 100101-10
14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR100113-20
15.DİYARBEKİRSPOR 100103-30
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR100104-40

3. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.GİRESUNSPOR11004133
2.52 ORDUSPOR FK11004223
3.FATSA BELEDİYESPOR11002023
4.DÜZCESPOR11002113
5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR10102201
6.SEBAT GENÇLİKSPOR10102201
7.ARTVİN HOPASPOR10101101
8.ORDUSPOR 1967 10101101
9.PAZARSPOR10101101
10.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİ SPOR10101101
11.TOKAT BELEDİYESPOR10101101
12.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ 10101101
13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR100112-10
14.KARABÜK İDMANYURDU 100124-20
15.1926 BULANCAKSPOR100102-20
16.AMASYASPOR FK100114-30

4. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR11004223
2.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SK11003123
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR11002023
4.OKTAŞ UŞAK SPOR 11002023
5.ESKİŞEHİRSPOR 11002113
6.KARŞIYAKA11002113
7.ALANYA 122110101101
8.BALIKESİRSPOR10101101
9.BORNOVA 1877 10101101
10.SÖKE 197010101101
11.AFYONSPOR KULÜBÜ100112-10
12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ100112-10
13.TİRE 2021100124-20
14.İZMİR ÇORUHLU FK100113-20
15.ALTAY100102-20
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR100102-20

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

O kentimiz beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.