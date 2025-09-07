Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'in ilk haftası, 1. Grup'taki tek maç dışında tamamlandı.
2. Grup'ta 12 Bingölspor, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
3. Grup'ta Giresunspor, sahasında Amasyaspor'u 4-1 yenerek ilk haftanın sonunda zirvede yer aldı.
4. Grup'ta da Kütahyaspor, deplasmanda Tire 2021'i 4-2 yenerek birinci sırada yer aldı.
1. Grup'ta ilk hafta yarın oynanacak Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Yalova FK 77 SK maçıyla sona erecek.
Ligde 1. hafta sonunda 3 grupta oluşan puan durumları şöyle:
2. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3.MALATYA YEŞİLYURT SK
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|4.ERCİYES 38 FUTBOL
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6.KİLİS 1984
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7.AĞRI 1970
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8.KIRIKKALE FK
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11.T.METAL 1963
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12.KAHRAMANMARAŞSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|13.OSMANİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|15.DİYARBEKİRSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
3. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GİRESUNSPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2.52 ORDUSPOR FK
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.DÜZCESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|6.SEBAT GENÇLİKSPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|7.ARTVİN HOPASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8.ORDUSPOR 1967
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.PAZARSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİ SPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.TOKAT BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14.KARABÜK İDMANYURDU
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|15.1926 BULANCAKSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|16.AMASYASPOR FK
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
4. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SK
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.OKTAŞ UŞAK SPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|5.ESKİŞEHİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6.KARŞIYAKA
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|7.ALANYA 1221
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8.BALIKESİRSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.BORNOVA 1877
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.SÖKE 1970
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.AFYONSPOR KULÜBÜ
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13.TİRE 2021
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|14.İZMİR ÇORUHLU FK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|15.ALTAY
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0