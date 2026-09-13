Futbol: Nesine 3. Lig
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Ligde 2. hafta maçları tamamlandı
Nesine 3. Lig'de 2. hafta maçları sona erdi.
Sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Gölcükspor-Silivrispor: 2-0
Zonguldakspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2
2. Grup:
Alanya 1221-Balıkesirspor: 0-3
Gemlik Sümerbey-Etimesgutspor: 1-0
Uşakspor-Eskişehirspor: 2-2
Denizli İdmanyurdu 1959-Bursa Yıldırımspor: 0-2
3. Grup:
ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Diyarbekirspor: 3-0
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Ayos Osmaniyespor: 2-1
1964 Silifkespor-Ağrı 1970: 1-1
Kaynak: AA