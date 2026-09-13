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Futbol: Nesine 3. Lig

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Ligde 2. hafta maçları tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 2. hafta maçları sona erdi.

Sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Gölcükspor-Silivrispor: 2-0

Zonguldakspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2

2. Grup:

Alanya 1221-Balıkesirspor: 0-3

Gemlik Sümerbey-Etimesgutspor: 1-0

Uşakspor-Eskişehirspor: 2-2

Denizli İdmanyurdu 1959-Bursa Yıldırımspor: 0-2

3. Grup:

ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Diyarbekirspor: 3-0

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Ayos Osmaniyespor: 2-1

1964 Silifkespor-Ağrı 1970: 1-1

Kaynak: AA
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