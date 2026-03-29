Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30, Beyaz Grup'ta da 33. hafta tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, puanını 68'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta ise konuk olduğu GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenen Batman Petrolspor, puanını 73'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 6, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|30
|21
|5
|4
|74
|18
|56
|68
|2.MARDİN 1969
|30
|20
|4
|6
|63
|21
|42
|64
|3.ALİAĞA FUTBOL
|30
|19
|5
|6
|73
|25
|48
|62
|4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|30
|18
|4
|8
|72
|29
|43
|58
|5.MUŞSPOR
|29
|17
|6
|6
|67
|32
|35
|57
|6.GÜZİDE GEBZESPOR
|30
|16
|9
|5
|51
|22
|29
|57
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|30
|15
|9
|6
|61
|33
|28
|54
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|30
|14
|5
|11
|43
|40
|3
|47
|9.MENEMEN FK
|30
|12
|6
|12
|47
|41
|6
|42
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|30
|10
|11
|9
|46
|35
|11
|41
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|30
|11
|8
|11
|44
|42
|2
|41
|12.FETHİYESPOR
|30
|10
|9
|11
|49
|35
|14
|39
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESSPOR
|30
|10
|7
|13
|33
|34
|-1
|37
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|30
|7
|9
|14
|36
|45
|-9
|30
|15.SOMASPOR
|30
|8
|5
|17
|37
|58
|-21
|29
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|29
|4
|3
|22
|22
|85
|-63
|12
|17.ADANASPOR
|29
|1
|1
|27
|11
|149
|-138
|-2
|18.YENİ MALATYASPOR
|29
|0
|2
|27
|8
|99
|-91
|-43
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|31
|22
|7
|2
|73
|27
|46
|73
|2.MUĞLASPOR
|31
|19
|8
|4
|44
|15
|29
|65
|3.ADANA 01 FK
|32
|16
|10
|6
|47
|31
|16
|58
|4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|31
|17
|5
|9
|71
|34
|37
|56
|5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|32
|16
|7
|9
|53
|39
|14
|55
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|31
|15
|9
|7
|59
|34
|25
|54
|7.İSKENDERUNSPOR
|32
|15
|8
|9
|47
|36
|11
|53
|8.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|15
|8
|8
|42
|35
|7
|53
|9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|31
|12
|12
|7
|53
|41
|12
|48
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|32
|13
|6
|13
|48
|43
|5
|45
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|31
|10
|13
|8
|38
|32
|6
|43
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|32
|11
|8
|13
|40
|42
|-2
|41
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|31
|10
|6
|15
|36
|49
|-13
|36
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|31
|9
|6
|16
|34
|49
|-15
|33
|15.ALTINORDU
|31
|5
|10
|16
|23
|53
|-30
|25
|16.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|31
|6
|5
|20
|30
|59
|-29
|23
|17.KEPEZSPOR FUTBOL
|31
|5
|8
|18
|28
|61
|-33
|23
|18.KARAMAN FK
|31
|3
|8
|20
|20
|70
|-50
|17
|19.BUCASPOR 1928
|31
|3
|6
|22
|33
|69
|-36
|15
Kaynak: AA / Can Öcal