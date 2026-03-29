Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30, Beyaz Grup'ta da 33. hafta tamamlandı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30, Beyaz Grup'ta da 33. hafta tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, puanını 68'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta ise konuk olduğu GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenen Batman Petrolspor, puanını 73'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.BURSASPOR30215474185668
2.MARDİN 196930204663214264
3.ALİAĞA FUTBOL 30195673254862
4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR30184872294358
5.MUŞSPOR29176667323557
6.GÜZİDE GEBZESPOR30169551222957
7.ISBAŞ ISPARTA 3230159661332854
8.ANKARA DEMİRSPOR30145114340347
9.MENEMEN FK30126124741642
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR301011946351141
11.KCT 1461 TRABZON FK30118114442241
12.FETHİYESPOR301091149351439
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESSPOR30107133334-137
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR3079143645-930
15.SOMASPOR3085173758-2129
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2943222285-6312
17.ADANASPOR 29112711149-138-2
18.YENİ MALATYASPOR290227899-91-43
NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 6, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.
Beyaz Grup
TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR31227273274673
2.MUĞLASPOR31198444152965
3.ADANA 01 FK321610647311658
4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR31175971343756
5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR32167953391455
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR31159759342554
7.İSKENDERUNSPOR 32158947361153
8.MKE ANKARAGÜCÜ3115884235753
9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR311212753411248
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR32136134843545
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ31101383832643
12.GMG KASTAMONUSPOR32118134042-241
13.MERKÜR JET ERBAASPOR31106153649-1336
14.KARACABEY BELEDİYESPOR 3196163449-1533
15.ALTINORDU31510162353-3025
16.BEYKOZ ANADOLUSPOR 3165203059-2923
17.KEPEZSPOR FUTBOL 3158182861-3323
18.KARAMAN FK3138202070-5017
19.BUCASPOR 19283136223369-3615
Kaynak: AA / Can Öcal
500

