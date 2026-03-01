Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, sahasında Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|26
|19
|3
|4
|70
|17
|53
|60
|2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|26
|18
|3
|5
|70
|20
|50
|57
|3.MARDİN 1969
|26
|17
|4
|5
|56
|19
|37
|55
|4.ALİAĞA FUTBOL
|26
|16
|5
|5
|58
|19
|39
|53
|5.MUŞSPOR
|25
|15
|5
|5
|58
|29
|29
|50
|6.GÜZİDE GEBZESPOR
|26
|13
|9
|4
|47
|19
|28
|48
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|26
|11
|9
|6
|50
|30
|20
|42
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|26
|12
|5
|9
|37
|35
|2
|41
|9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|26
|11
|6
|9
|44
|34
|10
|39
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|26
|9
|11
|6
|43
|30
|13
|38
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|26
|9
|7
|10
|37
|40
|-3
|34
|12.FETHİYESPOR
|26
|8
|8
|10
|44
|32
|12
|32
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|26
|8
|6
|12
|29
|31
|-2
|30
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|26
|6
|9
|11
|33
|38
|-5
|27
|15.SOMASPOR
|25
|5
|4
|16
|26
|56
|-30
|19
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|25
|4
|3
|18
|22
|73
|-51
|12
|17.ADANASPOR
|26
|1
|1
|24
|10
|133
|-123
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|25
|0
|2
|23
|8
|87
|-79
|-43
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|27
|18
|7
|2
|59
|24
|35
|61
|2.MUĞLASPOR
|26
|17
|7
|2
|39
|12
|27
|58
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|27
|16
|4
|7
|47
|31
|16
|52
|4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|27
|14
|7
|6
|53
|31
|22
|49
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|26
|12
|11
|3
|47
|30
|17
|47
|6.İSKENDERUNSPOR
|27
|14
|5
|8
|42
|30
|12
|47
|7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|27
|12
|10
|5
|36
|24
|12
|46
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|26
|13
|4
|9
|59
|30
|29
|43
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|12
|7
|7
|34
|29
|5
|43
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|27
|11
|7
|9
|39
|36
|3
|40
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|27
|10
|5
|12
|37
|37
|0
|35
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|26
|6
|12
|8
|29
|29
|0
|30
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|27
|8
|4
|15
|31
|47
|-16
|28
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|27
|7
|5
|15
|28
|42
|-14
|26
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|26
|6
|5
|15
|26
|44
|-18
|23
|16.KEPEZSPOR
|26
|5
|5
|16
|25
|55
|-30
|20
|17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|27
|3
|8
|16
|18
|56
|-38
|17
|18.ALTINORDU
|26
|2
|9
|15
|15
|50
|-35
|15
|19.BUCASPOR 1928
|26
|3
|4
|19
|29
|56
|-27
|13
