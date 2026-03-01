Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta tamamlandı.

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, sahasında Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup


OGBMAYAVP
1.BURSASPOR26193470175360
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR26183570205057
3.MARDİN 196926174556193755
4.ALİAĞA FUTBOL26165558193953
5.MUŞSPOR25155558292950
6.GÜZİDE GEBZESPOR26139447192848
7.ISBAŞ ISPARTA 3226119650302042
8.ANKARA DEMİRSPOR2612593735241
9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ26116944341039
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR26911643301338
11.KCT 1461 TRABZON FK2697103740-334
12.FETHİYESPOR26881044321232
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL2686122931-230
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR2669113338-527
15.SOMASPOR2554162656-3019
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2543182273-5112
17.ADANASPOR26112410133-1234
18.YENİ MALATYASPOR250223887-79-43
Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.
Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR27187259243561
2.MUĞLASPOR26177239122758
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR27164747311652
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR27147653312249
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR261211347301747
6.İSKENDERUNSPOR27145842301247
7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ271210536241246
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR26134959302943
9.MKE ANKARAGÜCÜ2612773429543
10.GMG KASTAMONUSPOR2711793936340
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR27105123737035
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2661282929030
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2784153147-1628
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2775152842-1426
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2665152644-1823
16.KEPEZSPOR2655162555-3020
17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ2738161856-3817
18.ALTINORDU2629151550-3515
19.BUCASPOR 19282634192956-2713
Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı

336 milyon Euro değerindeki Galatasaray'ı bile geçtiler
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır

Erbakan'dan hükümete İran çağrısı! İki üsse işaret etti