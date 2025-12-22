Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftası lider tamamladı.

Kırmızı Grup'ta 17. hafta müsabakaları oynanırken, Beyaz Grup'ta ise 18. hafta geride kaldı.

Sahasında Aliağa ile golsüz berabere kalan Bursaspor, en yakın takipçisi Mardin 1969 Spor'un Fethiyespor deplasmanından beraberlikle dönmesiyle zirvedeki yerini 1 puan farkla korudu.

Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftaya lider giren Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, liderlik yarışındaki rakiplerinden Muğlaspor'la berabere kaldı. Sahasında Bucaspor 1928'i 1-0 yenen Batman Petrolspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 17'nci, Beyaz Grup'ta ise 18. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.BURSASPOR

17

12

2

3

42

13

29

38

2.MARDİN 1969 SPOR

17

11

4

2

37

13

24

37

3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR

17

11

2

4

40

13

27

35

4.ALİAĞA FUTBOL

17

9

4

4

39

12

27

31

5.MUŞSPOR

17

9

4

4

41

20

21

31

6.GÜZİDE GEBZESPOR

17

8

7

2

28

14

14

31

7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR

17

8

5

4

32

18

14

29

8.MENEMEN FK

16

7

5

4

30

20

10

26

9.KCT 1461 TRABZON FK

17

7

5

5

30

26

4

26

10.ANKARA DEMİRSPOR

17

7

5

5

23

24

-1

26

11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

17

5

8

4

23

17

6

23

12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR

17

6

3

8

24

21

3

21

13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR

17

4

7

6

20

25

-5

19

14.FETHİYESPOR

17

3

6

8

24

25

-1

15

15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU

17

4

3

10

21

41

-20

15

16.SOMASPOR

17

2

3

12

15

44

-29

9

17.ADANASPOR

17

1

1

15

9

80

-71

4

18.YENİ MALATYASPOR

16

0

2

14

8

60

-52

-43

NOT: Yeni Malatyaspor'un 45 puanı silindi

Beyaz Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.BATMAN PETROLSPOR

17

12

3

2

33

17

16

39

2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR

17

12

2

3

31

19

12

38

3.MUĞLASPOR

17

11

4

2

27

8

19

37

4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR

17

9

7

1

32

18

14

34

5.İSKENDERUNSPOR

17

10

1

6

25

17

8

31

6.ADANA 01 FK

18

9

4

5

24

20

4

31

7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR

17

9

3

5

32

21

11

30

8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR

17

9

2

6

44

21

23

29

9.MKE ANKARAGÜCÜ

17

8

4

5

22

16

6

28

10.GMG KASTAMONUSPOR

17

9

0

8

28

25

3

27

11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

17

6

3

8

23

26

-3

21

12.MERKÜR JET ERBAASPOR

17

6

2

9

24

33

-9

20

13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

17

4

7

6

20

20

0

19

14.KARACABEY BELEDİYESPOR

17

4

3

10

16

26

-10

15

15.BEYKOZ ANADOLUSPOR

17

4

2

11

16

29

-13

14

16.KARAMAN FK

17

2

7

8

14

24

-10

13

17.BUCASPOR 1928

17

2

3

12

17

35

-18

9

18.ALTINORDU

17

1

6

10

10

33

-23

9

19.KEPEZSPOR

17

2

3

12

10

40

-30

9

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
title