Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftası lider tamamladı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftası lider tamamladı.
Kırmızı Grup'ta 17. hafta müsabakaları oynanırken, Beyaz Grup'ta ise 18. hafta geride kaldı.
Sahasında Aliağa ile golsüz berabere kalan Bursaspor, en yakın takipçisi Mardin 1969 Spor'un Fethiyespor deplasmanından beraberlikle dönmesiyle zirvedeki yerini 1 puan farkla korudu.
Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftaya lider giren Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, liderlik yarışındaki rakiplerinden Muğlaspor'la berabere kaldı. Sahasında Bucaspor 1928'i 1-0 yenen Batman Petrolspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.
2. Lig Kırmızı Grup'ta 17'nci, Beyaz Grup'ta ise 18. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|17
|12
|2
|3
|42
|13
|29
|38
|2.MARDİN 1969 SPOR
|17
|11
|4
|2
|37
|13
|24
|37
|3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|17
|11
|2
|4
|40
|13
|27
|35
|4.ALİAĞA FUTBOL
|17
|9
|4
|4
|39
|12
|27
|31
|5.MUŞSPOR
|17
|9
|4
|4
|41
|20
|21
|31
|6.GÜZİDE GEBZESPOR
|17
|8
|7
|2
|28
|14
|14
|31
|7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|17
|8
|5
|4
|32
|18
|14
|29
|8.MENEMEN FK
|16
|7
|5
|4
|30
|20
|10
|26
|9.KCT 1461 TRABZON FK
|17
|7
|5
|5
|30
|26
|4
|26
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|17
|7
|5
|5
|23
|24
|-1
|26
|11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|17
|5
|8
|4
|23
|17
|6
|23
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|17
|6
|3
|8
|24
|21
|3
|21
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|17
|4
|7
|6
|20
|25
|-5
|19
|14.FETHİYESPOR
|17
|3
|6
|8
|24
|25
|-1
|15
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|17
|4
|3
|10
|21
|41
|-20
|15
|16.SOMASPOR
|17
|2
|3
|12
|15
|44
|-29
|9
|17.ADANASPOR
|17
|1
|1
|15
|9
|80
|-71
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|16
|0
|2
|14
|8
|60
|-52
|-43
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|17
|12
|3
|2
|33
|17
|16
|39
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|17
|12
|2
|3
|31
|19
|12
|38
|3.MUĞLASPOR
|17
|11
|4
|2
|27
|8
|19
|37
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|17
|9
|7
|1
|32
|18
|14
|34
|5.İSKENDERUNSPOR
|17
|10
|1
|6
|25
|17
|8
|31
|6.ADANA 01 FK
|18
|9
|4
|5
|24
|20
|4
|31
|7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|17
|9
|3
|5
|32
|21
|11
|30
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|17
|9
|2
|6
|44
|21
|23
|29
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|8
|4
|5
|22
|16
|6
|28
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|17
|9
|0
|8
|28
|25
|3
|27
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|17
|6
|3
|8
|23
|26
|-3
|21
|12.MERKÜR JET ERBAASPOR
|17
|6
|2
|9
|24
|33
|-9
|20
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|17
|4
|7
|6
|20
|20
|0
|19
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|17
|4
|3
|10
|16
|26
|-10
|15
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|17
|4
|2
|11
|16
|29
|-13
|14
|16.KARAMAN FK
|17
|2
|7
|8
|14
|24
|-10
|13
|17.BUCASPOR 1928
|17
|2
|3
|12
|17
|35
|-18
|9
|18.ALTINORDU
|17
|1
|6
|10
|10
|33
|-23
|9
|19.KEPEZSPOR
|17
|2
|3
|12
|10
|40
|-30
|9