Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig'de 5. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor liderliklerine devam etti.

Ligde 5. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR55001911815
2.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ5410104613
3.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ5311134910
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ5311125710
5.MUŞ SPOR KULÜBÜ5311103710
6.MARDİN 1969 SPOR531194510
7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR530211479
8.KUZEY BORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR52308269
9.ALİAĞA FUTBOL53027349
10.ANKARA DEMİRSPOR52215508
11.KCT 1461 TRABZON FK51316516
12.FETHİYESPOR51229815
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK512257-25
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR512269-35
15.SOMASPOR5014212-101
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL5005113-120
17.ADANASPOR5005126-250
18.YENİ MALATYASPOR5005322-19-30
NOT: Yeni Malatyaspor'un 30 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROL SPOR55001431115
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR5410104613
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR431084410
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR53029639
5.MUĞLASPOR KULÜBÜ422011298
6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR422011748
7.MERKÜR JET ERBAASPOR52218718
8.İSKENDERUNSPOR52127527
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR52126517
10.GMG KASTAMONUSPOR52037706
11.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK513167-16
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR512248-45
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ504145-14
14.BEYKOZ ANADOLU SPOR411224-24
15.MKE ANKARAGÜCÜ411247-34
16.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ5023410-62
17.ALTINORDU502328-62
18.KEPEZ SPOR FUTBOL5023311-82
19.BUCASPOR 19285014515-101

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
