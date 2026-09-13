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Futbol: Nesine 2. Lig

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- Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 2. hafta maçları tamamlandı

Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 2. hafta maçları sona erdi.

Sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Serikspor-Sultan Su İnegölspor: 2-1

İskenderunspor-Kırklarelispor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı-Kütahyaspor: 2-1

12 Bingölspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Erzincan Futbol Yatırımları-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-2

Sakaryaspor-Adana 01: 2-0

52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0

Beyaz Grup:

Sebatspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 3-3

Ankaraspor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1

68 Aksaray Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 3-0

Çorluspor 1947-Hatayspor: 0-0

Aliağa Futbol-ISBAŞ Isparta 32: 2-0

Muşspor-Menemen FK: 4-0

Kaynak: AA
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