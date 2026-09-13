Futbol: Nesine 2. Lig
- Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 2. hafta maçları tamamlandı
Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 2. hafta maçları sona erdi.
Sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Serikspor-Sultan Su İnegölspor: 2-1
İskenderunspor-Kırklarelispor: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı-Kütahyaspor: 2-1
12 Bingölspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Erzincan Futbol Yatırımları-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-2
Sakaryaspor-Adana 01: 2-0
52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0
Beyaz Grup:
Sebatspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 3-3
Ankaraspor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 3-0
Çorluspor 1947-Hatayspor: 0-0
Aliağa Futbol-ISBAŞ Isparta 32: 2-0
Muşspor-Menemen FK: 4-0