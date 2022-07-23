Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı 3-3 tamamlandı. Spor Toto Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı 3-3 tamamlandı. Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren MKE Ankaragücü ve Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı. Ankaragücü müsabakaya; Nurullah Aslan, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan, Marlon, Abdullah Durak, Zahid, Şahverdi Çetin, Tasos, Beridze, Macheda ilk 11'i ile çıktı. Alanyaspor'un ilk 11'inde ise Marafona, Tayfur Bingöl, Furkan Bayır, Ümit Akdağ, Balkovec, Umut Güneş, Leroy Fer, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın ve Eduardo yer aldı. MKE Ankaragücü'nün gollerini 17. dakikada Beridze, 61. dakikada oyuna sonradan giren isimlerden Atakan Çankaya, 70. dakikada da Gboly Ariyibi kaydetti. Alanyaspor'un golleri ise 3. dakikada Oğuz Aydın, 27 ve 45. dakikalarda Efkan Bekiroğlu'ndan geldi. AA / Sercan Küçükşahin - Spor Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü Ankaragücü Spor Haberler

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