Futbol: Haftanın programı
Futbolda Trendyol Süper Lig'e 11, Trendyol 1. Lig'e 12, Nesine 2. Lig'e 11, Nesine 3. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Futbolda Trendyol Süper Lig'e 11, Trendyol 1. Lig'e 12, Nesine 2. Lig'e 11, Nesine 3. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 7. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
3 Kasım Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK (Mersin)
Yarın:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Serikspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
2 Kasım Pazar:
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)
13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)
3 Kasım Pazartesi:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (Iğdır Şehir)
20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (Esenler Erokspor)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
2 Kasım Pazar:
13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor (Dağılgan)
13.00 Muşspor-KCT 1461 Trabzon FK (Muş Şehir)
13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Mardin 1969 Spor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Ankara Demirspor (Isparta Atatürk)
14.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Aliağa Futbol (Bolluca)
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor (Mersin)
15.00 Bursaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
15.00 Adanaspor-Somaspor (Yeni Adana)
15.00 Menemen FK-Fethiyespor (Menemen İlçe)
Beyaz Grup
Yarın:
17.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)
2 Kasım Pazar:
13.00 GMG Kastamonuspor-MKE Ankaragücü (Gazi)
13.00 Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Kepezspor-Merkür Jet Erbaaspor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Karaman FK-Altınordu (Yeni Karaman)
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Adana 01 FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (11 Nisan)
15.00 Karacabey Belediyespor-Batman Petrolspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Muğlaspor-Seza Çimento Elazığspor (Muğla Atatürk)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Edirnespor-Silivrispor (Edirne Şehir)
2 Kasım Pazar:
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnkılap Futbol (Alemdağ)
15.00 Galataspor-Çorluspor 1947 (İBB Beyoğlu)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İnegöl İlçe)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Polatlı 1926 Spor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Bursa Nilüfer Futbol (Osmanlı)
15.00 Yalova FK 77-Bulvarspor (Yalova Atatürk)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Kestel Çilekspor (İBB 100. Yıl)
2. Grup
Yarın:
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)
2 Kasım Pazar:
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Karaköprü Belediyespor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
13.00 Silifke Belediyespor-Kilis 1984 (Silifke Şehir)
13.00 Diyarbekirspor-Kırıkkale FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Suvermez Kapadokyaspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
15.00 Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Niğde 5 Şubat)
3 Kasım Pazartesi:
13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Ağrı 1970 Spor (Başpınar)
15.00 Erciyes 38 Futbol-12 Bingölspor (RHG Enertürk Enerji)
3. Grup
Yarın:
13.00 Tokat Belediyespor-Artvin Hopaspor (Erbaa Yeni İlçe)
13.00 Çayelispor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Çayeli İlçe)
17.00 Giresunspor-Pazarspor (Çotanak)
2 Kasım Pazar:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Düzce Şehir)
13.00 Tch Group Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor (Karaelmas K. Köksal)
13.00 Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Amasyaspor-1926 Bulancakspor (12 Haziran)
17.00 52 Orduspor-Fatsa Belediyespor (Yeni Ordu)
4. Grup
Yarın:
13.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Afyonspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 Söke 1970 Spor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Didim Atatürk)
15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Nazillispor (Balıkesir Atatürk)
17.00 Tire 2021 FK-Ayavlıkgücü Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
2 Kasım Pazar:
13.00 Kütahyaspor-Altay (Dumlupınar)
13.00 Alanya 1221 Futbol-İzmir Çoruhlu FK (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Karşıyaka-Oktaş Uşakspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Yüksekovaspor (Osmanlı)
2 Kasım Pazar:
14.00 Beşiktaş-Amed Sportif Faaliyetler (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)
14.00 Fenerbahçe Arsavev-Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Çekmeköy Bilgidoğa (75. Yıl)
14.00 Ünye Kadın SK-Galatasaray GAİN (Ünye İlçe)
14.00 Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Fatih Vatanspor (Batur)