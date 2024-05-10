Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak.
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak. Trendyol 1. Lig'de 34. hafta müsabakaları oynanırken, TFF 3. Lig ise play-off 2. tur rövanş karşılaşmalarına sahne olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde program şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
12 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
Yarın:
16.00 Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)
16.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
TFF 3. Lig
Bugün:
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
16.00 Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Nazilli İlçe)
16.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)
16.00 Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)