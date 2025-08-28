Futbol Eğitimiyle Dezavantajlı Çocuklara Umut Oluyor

İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Gürçeşme semtinde yaşayan ve bu bölgedeki dezavantajlı çocuklara 15 yıldır gönüllü olarak futbol eğitimi veren antrenör Samet Kireçlikaya (40), " Spor, çocukların kendine iyi bir yaşam kurabilmesi için önemli bir araç. Ben de kendimi bu mahallede bu çocuklara adadım" dedi.

Konak ilçesine bağlı Gürçeşme semtinde yaşayan futbol antrenörü ve aynı zamanda Gürçeşme Kaya spor Kulübü 2'nci Başkanı Samet Kireçlikaya, gönüllü olarak bölgedeki dezavantajlı çocuklara futbol eğitimi veriyor. Kireçlikaya, 15 yıldır mahallesindeki çocukların spora yönelmesi için çaba harcadığını belirtip, kendisinin de Gürçeşme'de doğup büyüdüğünü ve 12 yaşında Gürçeşme Kaya spor'da spor hayatına başladığını belirterek, "Bölgede 12 mahalle var. Ailevi sorunlar ve çevresel etkenler nedeniyle bazı çocuklar uyuşturucuya yöneliyor ya da suça karışabiliyor. Temel amacım, bu çocukları spora çekerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. 11 ile 19 yaş arasında yaklaşık 100 öğrencimiz var. Hiçbirinden aidat ya da ücret talep etmiyorum. Spor, çocukların kendine iyi bir yaşam kurabilmesi için önemli bir araç. Ben de kendimi bu mahallede bu çocuklara adadım" dedi.

'ÇOCUKLARI SPORA DOĞRU ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Dezavantajlı mahallede büyüyen çocukların gerek aile sorunlarından gerekse çevre nedeniyle uyuşturucu bağımlısı olabilme tehlikesiyle yüz yüze olduklarını söyleyen Kireçlikaya, "Daha sonra çocuklar muhakkak suça karışıyor, cezaevine giriyor. Cezaevinden çıktıktan sonra toparlanma süreci çok zor oluyor. Ne iyi bir evlat ne iyi bir baba ne de iyi bir vatandaş olabiliyor. Biz de bu çocukları spora doğru çekmeye çalışıyoruz. Futbolcu Metin Oktay bu mahalleden çıktı, Damlacıkspor'a gitti. Belki de buradan başka Metin Oktaylar da yetişecek. Ancak bunun için hem duyarlı insanlarımızın hem de yönetimlerinizin bu çocuklara ayrı bir ilgi göstermesi, desteklemesi gerekiyor. Ben bir sakatlık geçirdim, profesyonel olamadım ama buradaki çocuklara umut olmaya çalışıyorum. Ancak servis olsun, diğer ihtiyaçlar olsun hepsine yetişemiyoruz; elbette küçük ya da yırtık ayakkabısı ile gelip devam etmeye çalışan çocuklar da var. Her bir destek bizim için çok önemli" diye konuştu.

'HAYALİM, MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK'

Gürçeşme Kayaspor'da oynayan Ege Aras Adam (10), "Samet Hoca ile lig maçlarına çıkacağız. Hayalim büyüyünce futbolcu olmak ve yurt dışında milli takımda oynamak. Samet hocayı ve onunla birlikte ders yapmayı çok seviyorum" dedi.

Üveys Davullar (12) ise "3 yıldır buradayım. Samet öğretmenimiz bizden hiç aidat almadı, onunla oynamayı seviyorum. Lakabım Fransız futbolcu olan 'Mbappe'. Bu lakabı, Samet öğretmen bana verdi. İleride de Fransa'da Paris Saint-Germain'da Mbappe'nin yerinde oynamak istiyorum" diye konuştu.

