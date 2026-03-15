Furkan Akar'dan tarihi madalya
Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Şampiyonası'nda Furkan Akar, erkekler 500 metre finalinde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye tarihteki ilk dünya şampiyonu madalyasını kazandırdı.

Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 500 metre finalinde temsil eden milli sporcumuz Furkan Akar, 40.641 ile bronz madalya elde ederek ülkemize tarihteki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Daha önce kış olimpiyat oyunları 6'ncılığı ve Avrupa 3'üncülüğü başarılarıyla tarih yazan Erzurumlu killi sporcu elde ettiği başarı ile gururlandırdı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu'nun Başkanı olduğu kafilede Antrenörler Artur Sultangayev ve Burak Akar, Teknik heyette Fatih Ağduman ve Gökhan Koçak ile milli sporcumuz Deniz Örs yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
