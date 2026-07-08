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Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi

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İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlük görevine 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Alvaro Arbeloa'yı getirdi. Arbeloa, 2029 yazına kadar sürecek üç yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "43 yaşındaki teknik direktör, kendisini 2029 yazına kadar Craven Cottage'a bağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı." denildi.

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa, geçen sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş, haziran ayında ise yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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