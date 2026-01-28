Fuat Çapa: 'Güzel günler uzak değil'

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transferlerde stratejilerini değiştirdiklerini söyleyerek, "Bir an önce eski iskelet kadromuza ulaşarak güzel sonuçlar alacağımız günler uzak değil. Bunu Kasımpaşa maçı ile birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Akabinde top ile çalışmayla devam etti.

"Son haftalarda kulübemiz zayıf kaldı"

Antrenmanda basın mensupları açıklamalarda bulunan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Sonuçlarla ilgili hepimiz üzülüyoruz. Futbolun gerçeklerini göz ardı etmemek lazım. Transfer dönemi bittikten sonraki süreçte bu takım 13 hafta boyunca mağlup olmadı. Uzun bir süre üçüncü ve dördüncü sırada ilerledik. Ne zaman ki sakat oyuncularımızın sayısı artmaya başladı, sonuç ve oyun olarak sıkıntı yaşadık. Aynı anda Emre'nin, Coulibaly'nin, Holse'nin, Ndiaye'nin ve Ntcam'ın olmaması sonuçlara net bir şekilde yansıdı. Söylediğim isimlerin hepsi hücum hattında etkili olan oyuncular. Uzun süreli sakat olan oyuncularımızın yerine iki kanat oyuncusu aldık. Holse, Ntcam ve Ndiaye tekrar takıma katıldı. Souza da bireysel anlamda antrenmanlara başladı. Son haftalarda kulübemiz zayıf kaldı" dedi.

"Güzel günler uzak değil"

Transfer stratejilerinde değişikliğe gittiklerini ve iskelet kadroya ulaştıklarında başarının tekrar geleceğinin vurgulayan Çapa, "Bize gelen oyuncular isimleri bilinen oyuncular değildi; Samsun'a geldikten sonra isimleri duyulan ve istenilen oyuncular oldu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Her yapılan transferin yüzde 100 tutacağına dair bir garanti yok. Bu takım 13 hafta boyunca mağlup olmadı ve iyi sonuçlar aldı. Avrupa kupalarında lider oldu. Bu da gösteriyor ki; takımın veya oyuncuların yaklaşık yüzde 85'i hazır olduğunda hedeflediğimiz yerdeydik. Şu anda biraz uzaklaştık ancak iki maç kazandığımızda yeniden oraya ulaşacağız. Bu sezonki hedefimiz yine ilk 5 içerisinde olmak. Halen Avrupa ve Türkiye kupasında devam ediyoruz. Bizim için sezon bitmiş değil. Samsunspor olarak bunu asla söylemeyeceğiz. Şehrimizin ve taraftarımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bir an önce eski iskelet kadromuza ulaşarak güzel sonuçlar alacağımız günler uzak değil. Bunu Kasımpaşa maçı ile birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN