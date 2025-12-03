Haberler

Fuat Çapa: Galatasaray'dan değil, hakemden endişeliyiz

Fuat Çapa: Galatasaray'dan değil, hakemden endişeliyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray deplasmanında puan alacaklarına inandığını belirtirken, hakem yönetimine dair geçmiş tecrübeler nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

  • Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de Galatasaray deplasmanından puan alacaklarına inandığını belirtti.
  • Fuat Çapa, Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığından beri Galatasaray'dan puan alamadığını ifade etti.
  • Fuat Çapa, Galatasaray karşısında endişe duydukları tek konunun maçın hakem yönetimi olduğunu söyledi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları müsabaka ve kırmızı-beyazlı takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

''PUANLARLA DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUZ''

Galatasaray deplasmanından puanlarla döneceklerine inandığını söyleyen Fuat Çapa, "Önemli bir karşılaşma bizi bekliyor, ancak aslında bizim için her karşılaşma çok değerlidir. Cuma günü oynayacağımız maç da bizim açımızdan birkaç sebeple önem arz ediyor. Süper Lig'e çıktığımızdan beri tek puan alamadığımız bir takım Galatasaray. Bu nedenle bu maçı çok değerli ve önemli görüyoruz. Samsunspor'un son sezonlardaki gelişimini de göz önünde bulundurarak, bu karşılaşmadan mutlaka puanlarla döneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'SADECE SAHAYA KONSANTRE OLDUK'

Kırmızı-beyazlı ekibin, mağlubiyet olacaksa bunun sadece oyunun kendi gerçekleriyle ortaya çıkmasını, hakem kararları ya da dış etkenler nedeniyle puan kaybı yaşamak istemediklerini söyleyen Fuat Çapa, "Geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı hatırlayacak olursak, haksız bir faulden yediğimiz üçüncü bir gol vardı. Bunun dışında, aslında gayet olumlu bir maç çıkarmıştık. Burada önemli olan kısım şu: Biz sahaya çıkıp en iyi şekilde oyunumuzu sergileyeceğiz. Oyun olarak bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Ancak biliyorsunuz, son günlerde hakem faktörü bu karşılaşmada önemli rollerden biri olabilir. Biz bugüne kadar hakemlerle ilgili en ufak olumsuz bir şey söylemedik, çünkü sadece sahaya konsantre olduk ve ona odaklandık. Açıkçası Galatasaray karşısında bizi endişelendiren tek konu maçın yönetimi olacak. Çünkü orada iki sezon üst üste yaşadığımız bir tecrübe var. Oyun olarak her rakibe saygı duyduğumuz gibi tabii ki Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Oyun kalitesiyle bizi yenebilirler, bunda bir sıkıntı yok. Ama önemli olan, diğer konularda bize dezavantaj sağlanmaması yeterlidir. Sahaya çıkıp en güzel şekilde mücadelemizi vereceğiz ve bugüne kadar aldığımız sonuçları taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Özgür Özel 'Bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari ücret teklifi heyecanlandırdı: Bu rakamın altında yokuz
Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı

Gözaltındaki ünlü illüzyonist Aref Ghafouri için karar çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Merak etmeyin hakemlerin hedefi Galatasaray'ın önünü kesmek ve bunu Kadıköy'de gördük. Herkes hakemi etkileme ve algı yaratma peşinde.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova'da çakarlı otomobil sürücüsüne 276 bin lira ceza

Bir daha hayatta "çakar" takmaz! Kesilen ceza öyle böyle değil
Alarmları kurun! Milli yıldızımızın maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda
Göztepe'den Türkiye Kupası'na erken veda! 2. Lig ekibine elendiler

Süper Lig devi, kupada 2. Lig ekibine elendi
Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir
Yalova'da çakarlı otomobil sürücüsüne 276 bin lira ceza

Bir daha hayatta "çakar" takmaz! Kesilen ceza öyle böyle değil
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Kan donduran cinayette yok artık dedirten savunma: 'Hatırlamıyorum'

Kan donduran cinayette yok artık dedirten savunma
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül için karar çıktı

Gözaltına alınan Gökhan Gönül hakkında karar verildi
TOKİ'den 47 ilde yüzlerce arsa satışı! Seçenekler oldukça cazip

Yüzlercesi satışa çıktı, seçenekler de oldukça cazip
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek

NASA tarih verip uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.