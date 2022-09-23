Frutti Extra Cup'ta ikinci gün sonuçları belli oldu

Frutti Extra Cup'ta ikinci gün maçlarının sonuçları belli oldu. Buna göre Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi maçının galibi 83-70 ile Türk Telekom ; Darüşşafaka- Manisa Belediyesi müsabakasının galibi de 84-74'lük skorla Darüşşafaka oldu.

Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu ve desteğiyle her geçen sezon daha çok güçlenen, ING Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta geçtiğimiz sezonlarda başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Frutti Extra Bursaspor, bu sezon ikincisi gerçekleşecek geleneksel Frutti Extra Cup'ta da ev sahipliği yapıyor. 21-24 Eylül tarihleri arasında Bursa Nilüfer Barış Spor Salonu'nda oynanacak turnuvada toplam 8 takım yer alıyor. Turnuvaya katılım sağlayan takımlar şöyle:

" Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom, Aliağa Petkim, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyespor."

23 Eylül Cuma maç programı ise şu şekilde:

18.45 Aliağa Petkim - Galatasaray

19.00 Onvo Büyükçekmece Basket - Frutti Extra Bursaspor - BURSA