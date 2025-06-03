Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sezonla ilgili bir paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcu yaptığı paylaşımda, "Çok mücadele ettik ama ne yazık ki hedeflerimize ulaşamadık. Yine de çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. Her an, her ders için minnettarım. Tanrı'ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Fred, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Brezilyalı yıldız, yaptığı paylaşımda geride kalan sezona dair düşüncelerini paylaştı.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞAMADIK"

Paylaşımında hedeflerine ulaşamadıklarını belirten yıldız oyuncu, "2024/25 sezonu sona erdi. Bu yıl her şeyini ortaya koyan herkese, takım arkadaşlarıma, personelimize, taraftarlarımıza ve yanımızda olan herkese teşekkürler. Çok mücadele ettik ama ne yazık ki hedeflerimize ulaşamadık. Yine de çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. Her an, her ders için minnettarım. Tanrı'ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 45 maçta forma giyen yıldız orta saha, söz konusu maçlarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıman:

hedefi şikeye koyarsan şampiyonluk gelir,

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

fred fb. oyuncusu değil. ver bir anadolu takımına oynasın

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

günaydın fredo Çakmaktaş

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