Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Fred, Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fred, Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Fred, gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
BODRUMSPOR MAÇINDA YOK
Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.