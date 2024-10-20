Üye Girişi
Haberler

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Fred, Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fred, Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Fred, gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

BODRUMSPOR MAÇINDA YOK

Fred gördüğü sarı kartla birlikte bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Samsunspor Fenerbahçe Bodrum Spor

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fred cezalı mı? Fred kaç maç cezalı? Fred Bodrum maçında yok mu? Samsunspor'un 2. golünde faul var mı (İrfan Can'a faul yapıldı mı)? İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İstanbul Barosu Başkanı kim oldu? Yenidoğan Çetesi hangi illerde var? Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da Yenidoğan Çetesi var mı? Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024 (5 BİN TL)? Kirli Sepeti CANLI izle! 20 Ekim Kirli Sepeti 38. BÖLÜM FULL İZLE! Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Inter maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 5. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam Mahsun Karaca kaç yaşında, hangi programlara katıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.