Fransız sporcu Erzincan'da uçtu! 'Yarasa' atlayışının görüntüleri heyecan yarattı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Fransız sporcu Jullien Millot, 600 metreden 'yarasa kanat' atlayışı gerçekleştirdi. Jullien Millot, saatte 200 kilometre hızla yaklaşık bin 500 metre kadar havada süzüldükten sonra sarp kayalıkların arasından geçip ilçe merkezinin üstünde paraşütünü açtı. Ardından Karasu Nehri kıyısındaki ağaçlık alana iniş gerçekleştirdi. Kemaliye'de bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında Fransız sporcu Jullien Millot, yarasa kanat olarak da bilinen 'wingsuit' atlayışını gerçekleştirdi. Gaban bölgesindeki etkinlikte Millot, yerden 600 metre yüksekliğe kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata parkurundan tırmanıp atlayış yaptı. SAATTE 200 KM HIZ Jullien Millot, saatte 200 kilometre hızla yaklaşık bin 500 metre kadar havada süzüldükten sonra sarp kayalıkların arasından geçip ilçe merkezinin üstünde paraşütünü açarak, Karasu Nehri kıyısındaki ağaçlık alana indi. Demirören Haber Ajansı / Spor Erzincan DHA Spor Haberler

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