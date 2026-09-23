Haberler

Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın maçında Felix Zwayer düdük çalacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+104 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli Stadı'nda konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek; yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer, Zwayer'in yardımcıları olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Karşılaşmada Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı

AK Parti tarihinde bir ilk yaşandı

Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Ankara'da aquapark ölümünde yeni rapor: İşletme sahibi ve görevliyi tali kusurlu buldu

Aquaparkta 9 metreden düşüp ölmüştü! Yeni rapor her şeyi değiştirdi