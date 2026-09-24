Fransa Teknik Direktörü Zidane, Türkiye maçı öncesi 'çok iyi bir takım' dedi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, "Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar." dedi.

Zidane ve orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Fransa Milli Takımı'na futbolcu olarak girmesinin üzerinden 32 sene geçtiğini ve hala aynı heyecana sahip olduğunu belirten Zidane, takım olarak yine kupa kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

Şu ana kadar üç antrenman yaptıklarına dikkati çeken Zidane, tek planlarının kazanmak olduğunu ve yarın güzel bir maç olacağını kaydetti.

Zidane, bütün ışıkların üzerinde olmasının hoşuna gittiğini vurgulayarak "Şunu unutmamak lazım. Yarın takım oynayacak ve biz komple teknik heyeti ve takım olarak kazanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Takıma çağrılan genç oyuncularla ilgili soru üzerine Zidane, "Fransa milli takımı herkese açık. Ben onların ilk milli takım antrenörleri olarak çok seviniyorum ve onlara da güveniyorum. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra bir şekilde Fransa takımını daha iyi yerlere getireceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zidane, Türk Milli Takımı ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar."

"Bütün projektörler üzerinizde, bu durum sizi rahatsız ediyor mu?" şeklinde bir soru üzerine Zidane, "Hayır, beni rahatsız etmiyor. Çok doğal bir şey fakat insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bir teknik koçum. Ona göre oyuncularım da yapacak işlerini biliyor. Herkes yapacağı işi biliyor. Beni rahatsız etmiyor bu konu." yanıtını verdi.

Fransız teknik adam, eski kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili soru üzerine "Arda çok çok iyi bir oyuncu, beğeniyorum. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum." dedi.

Rabiot: "Burada çok sıcak bir futbol camiası var"

Fransız futbolcu Adrien Rabiot da yarın tek istedikleri şeyin kazanmak olduğunu söyledi.

Zidane geldikten sonra oyun düzeninde farklılık görmediğini, sadece kendi oynadığı alanda biraz değişiklik olduğunu belirten Rabiot, Zidane ile sağ ve sol bekte daha fazla hücum oyunu olacağını kaydetti.

Rabiot, kendilerine çok önem veren ve bakışlarıyla bile yardımcı olan Zidane'ın bir efsane olduğunu bildirdi.

Takımlarında teknik direktör başta olmak üzere yenilikler bulunduğunu aktaran Rabiot, "Bizim tek amacımız var, Fransız Milli Takımı olarak kazanmak istiyoruz. Uluslar Ligi'ni 1. bitirmeyi amaçlıyoruz ve kazanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rabiot, bir gazetecinin "Dünya Kupası bitti ve İspanya maçının üzerinden zaman geçti, bu kadroyla İspanya maçını yeniden oynasanız nasıl bir sonuç olurdu?" sorusuna ilişkin, İspanya'nın iyi bir takım olduğunu ve kendilerine taktiksel olarak zorluklar çıkardığını söyledi.

"Şu anda tekrar İspanya ile karşılaşsaydık o takımı bir şekilde yeneceğimize inanıyorum." diyen Rabiot, hem takım hem de bireysel olarak iyi durumda olduklarını kaydetti.

Bir basın mensubunun "Türkiye'ye gelmeden önce atmosfer hakkında bilgi aldınız mı?" sorusu üzerine Rabiot, "Türk takımlarını ve Türk Milli Takımı'nı da biliyorum. Burada çok sıcak bir futbol camiası var. Bu konuyu aramızda konuştuk. Biz profesyonel oyuncularız ve amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu oynamak, insanların iyi bir maç izlemesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Rabiot, "Oyuncularla milli takımda bir araya geldiğinizde Zidane'a karşı nasıl bir heyecan vardı?" soruya ilişkin, Zidane'ı takımda bir efsane olarak dinlediklerini söyledi.

Basın mensubunun, "Merih Demiral ile daha önce bir arada oynamıştınız, kendisiyle maç hakkında konuştunuz mu?" sorusu üzerine Rabiot, Juventus'ta Merih'le beraber oynadıklarını anımsatarak, yarın onu sahada gördüğünde mutlu olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA