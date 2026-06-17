Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Kylian Mbappe'nin iki golüyle Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe, turnuvalardaki 14. golünü kaydederken Fransa'da Fenerbahçeli N'Golo Kante yedek kaldı.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay (Avustralya)

Fransa : Maignan, Upamecano, Kounde, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele (Dk. 80 Barcola), Mbappe, Olise, Doue (Dk. 87 Cherki)

Senegal : Mendy, Koulibaly, Diatta, Niakhate, Diouf, Idrissa Gueye (Dk. 88 Ciss), Camara (Dk. 76 Diarra), Pape Gueye (Dk. 83 Iliman Ndiaye), Mane, Jackson (Dk. 83 Dieng), Sarr (Dk. 75 Mbaye)

Goller: Dk. 66 ve Dk. 90+7 Mbappe, Dk. 82 Barcola ( Fransa ), Dk. 90+5 Mbaye ( Senegal )

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti.

Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, Senegal ile karşı karşıya geldi.

Taraftarlar, takımlarının gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle maçın ilk 20 dakikanın ardından Meksika dalgası yapmaya başladı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Diouf, savunmanın arkasına sarkan Jackson'a ara pasla topla buluşturdu. Jackson'ın sol ayağıyla yakın köşeye şutunda top, ilk önce direğe ardından kaleci Maignan'ın ayağına çarparak kornere çıktı.

45+7. dakikada Senegal'den Mane'nin pasında topla buluşan Sarr'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Maçta 2. yarıya 0-0 eşitlikle girildi.

Fransa, 66. dakikada 1-0 öne geçti. Olise'nin defansın arasına pasında topla buluşan Mbappe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Etkili ataklarını sürdüren Fransa, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rabiot'un savunma arkasına pasında topla buluşan Barcola, dibine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, kaleci Mendy'nin üstünden filelerle buluşturdu.

Senegal, maçın uzatma bölümünde farkı bire indirdi. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Mbaye, 90+5'te sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu ve Maignan'ın çıkaramadığı top ağlara gitti: 2-1.

Mbaye'nin golünden sonraki santranın ardından Mbappe, 90+6'da ceza sahası dışından sert bir şutla ağları havalandırdı: 3-1.

Fransa, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Mbappe'nin 14. dünya kupası golü

Mbappe, maçta attığı 2 golle dünya kupalarında 14. golünü kaydetti.

Fransız futbolcu, milli takımı tarihinin en golcü oyuncusu Olivier Giroud'yu geride bırakarak 58 gole ulaştı.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Senegal'de ise Galatasaray'da oynayan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, maça yedek başladı.

I Grubu'nda Fransa ve Senegal ile Norveç ve Irak yer alıyor.

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorilerinden gösteriliyor.

Fransa, FIFA dünya sıralamasında 2'nci, Senegal 16. sırada yer alıyor.

Senegal, 2002 çeyrek finalinde Türkiye'ye elendi

Senegal Milli Futbol Takımı, 2002'de elde ettiği çeyrek final oynama başarısının üzerine çıkmayı hedefliyor.

Dünya Kupası'na 2002, 2018, 2022 ve 2026'da katılan Senegal, 2002'nin çeyrek finalinde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol" ile yenilerek turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

Trump, İran'ı ayağa kaldıracak şartı kabul etti
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çocuklar öldü, çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

Anlaşma tamam! Amedspor'dan tüm Türkiye'nin konuşacağı yıldız transfer
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması

İsrail Kabinesinde ortalık karıştı! Netanyahu herkesin önünde azarladı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım