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Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı

Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 turu maçında Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Mbappe'nin iki golüyle galip gelen Fransa, son 16'da Paraguay ile karşılaşacak.

FRANSA, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda New Jersey'de oynanan Son 32 turu maçında rakibi İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Hollandalı Hakem Danny Desmond Makkelie düdük çaldı. Maçta üstünlük sağlayan Fransa, ilk yarıyı 45'inci dakikada Mbappe'nin attığı golle önde tamamladı. Fransa ikinci devrede ise 53'üncü dakikada Bradley Barcola ve 74'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin golleri ile İsveç'i 3-0 yenerek turu geçti. Fransa, D Grubu maçında Türkiye'yi grubun dışında bırakan Paraguay ile Son 16'da karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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