Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
Fransa Lig 1 ekibi Monaco'nun Malili orta saha oyuncusu Mohamed Camara, Nantes maçında LGBT'ye destek veren armayı bantla kapattı. Armanın üstünü beyaz bantla kapatan Camara, federasyon tarafından 4 maç men cezası aldı.
Eşcinselliğe verdiği destekle bilenen Fransa'da, toplumun her kesimine eşcinsellik dayatılmaya devam ediyor. Lgbt'nin öne çıkarıldığı alanlardan olan futbol da bundan nasibini aldı.
ARMAYI BANTLA KAPATTI
Son olarak Ligue 1 maçlarına takımlar, Lgbt'yi destekleyen bir armayla çıktı. Monaco'nun Malili orta sahası Mohamed Camara, söz konusu armanın üstünü beyaz bantla kapattı.
4 MAÇ MEN CEZASI ALDI
Öte yandan federasyon ise LGBT bayrağını kapatan Müslüman futbolcuya 4 maç ceza verdiğini duyurdu. Monaco kulübü de yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ceza vereceklerini açıkladı.