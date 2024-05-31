Üye Girişi
Haberler

Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Lig 1 ekibi Monaco'nun Malili orta saha oyuncusu Mohamed Camara, Nantes maçında LGBT'ye destek veren armayı bantla kapattı. Armanın üstünü beyaz bantla kapatan Camara, federasyon tarafından 4 maç men cezası aldı.

Eşcinselliğe verdiği destekle bilenen Fransa'da, toplumun her kesimine eşcinsellik dayatılmaya devam ediyor. Lgbt'nin öne çıkarıldığı alanlardan olan futbol da bundan nasibini aldı.

ARMAYI BANTLA KAPATTI

Son olarak Ligue 1 maçlarına takımlar, Lgbt'yi destekleyen bir armayla çıktı. Monaco'nun Malili orta sahası Mohamed Camara, söz konusu armanın üstünü beyaz bantla kapattı.

4 MAÇ MEN CEZASI ALDI

Öte yandan federasyon ise LGBT bayrağını kapatan Müslüman futbolcuya 4 maç ceza verdiğini duyurdu. Monaco kulübü de yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ceza vereceklerini açıkladı.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Fransa Futbol Nantes LGBT Spor Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
500

Yorumlar (7)

Zübükzade:

Fransa federasyon başkanı LGBT li 4 maç ceza ondan vermiş

64
6
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

ben olsam başka bir ülkede top oynarım kumaşıda var her türlü avrupa takımları bu adamı takımında görmek ister izledim biraz iyi yani gel beşiktaşa kardeşim benim

50
4
yanıtYanıtla
Nayci İbrahim:

Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.”Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

16
3
yanıtYanıtla
İlker Floryali:

Adam doğru demiş.Topla işim olmaz demiş

yanıt3
yanıt0
Nayci İbrahim:

FRANSANIN CB Sİ BAŞTA LGBTLİ OLDUĞU İÇİN OLMASIN SAKIN....:)

12
0
yanıtYanıtla
Tolga:

Fransizlari yasam tarzini örnek alan Flim ve dizilerde Paris havasi atanlar a ders olsun.

3
0
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

gariban nereden bilsin orada yalnızca oynadığı maçtaki yuvarlak top var sanıyor halbuki envai çeşit ve şekilde toplar ülkeyi esir almış bizde cemaat vakıf dernekler neyse orada toplar öyle bir saygıdeğer stk lardır onlara hörmet edelim

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title