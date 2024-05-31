Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi

Eşcinselliğe verdiği destekle bilenen Fransa'da, toplumun her kesimine eşcinsellik dayatılmaya devam ediyor. Lgbt'nin öne çıkarıldığı alanlardan olan futbol da bundan nasibini aldı.

ARMAYI BANTLA KAPATTI

Son olarak Ligue 1 maçlarına takımlar, Lgbt'yi destekleyen bir armayla çıktı. Monaco'nun Malili orta sahası Mohamed Camara, söz konusu armanın üstünü beyaz bantla kapattı.

4 MAÇ MEN CEZASI ALDI

Öte yandan federasyon ise LGBT bayrağını kapatan Müslüman futbolcuya 4 maç ceza verdiğini duyurdu. Monaco kulübü de yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ceza vereceklerini açıkladı.