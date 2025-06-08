Fransa, Almanya'yı 2-0 Geçerek UEFA Uluslar Ligi'ni 3. Sırada Tamamladı

Fransa, Almanya'yı 2-0 Geçerek UEFA Uluslar Ligi'ni 3. Sırada Tamamladı
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UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Stuttgart'taki üçüncülük maçında Almanya'yı 2-0 mağlup etti. Kylian Mbappe ve Michael Olise'nin golleriyle galibiyeti elde eden Fransa, organizasyonu 3. tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyonu 3. tamamladı.

Stuttgart'taki Mercedes-benz Arena'da oynanan üçüncülük müsabakasında Almanya'nın 33. dakikada VAR kararıyla penaltısı iptal edilirken Fransa'nın yıldız forveti Kylian Mbappe, 45. dakikada takımını öne geçirdi.

Almanya, 54. dakikada ağları buldu ancak VAR kararıyla gol sayılmadı.

Fransız orta saha Michael Olise, 84. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve Fransa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Portekiz ve İspanya arasında oynanacak Uluslar Ligi final maçı, bugün TSİ 22.00'de oynanacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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