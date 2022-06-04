Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek'in - Haberler

Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek'in
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fransa Açık Tenis turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon Polonyalı Iga Swiatek oldu.
Fransa Açık Tenis turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon Polonyalı Iga Swiatek oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile 18 numaralı seribaşı ABD'li Gauff kozlarını paylaştı. Swiatek, rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Polonyalı tenisçi daha 2020 yılında da şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor