2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda dağ kayağı karışık bayrak kategorisinde Fransa, altın madalya elde etti. Yarış, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı ve Fransa, 26 dakika 57.44 saniye ile birinci oldu.
İtalya'daki organizasyonun 15. gününde dağ kayağı karışık bayrak yarışı, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Emily Harrop ve Thibault Anselmet'nin mücadele ettiği Fransa, 26 dakika 57.44 saniyeyle altın madalya kazandı.
İsviçre, 11.86 saniye geride gümüş ve İspanya 26.50 saniye farkla bronz madalyayla günü tamamladı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan