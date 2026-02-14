Frankfurt, 7 maçlık kabustan uyandı

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Karşılaşma, Albert Riera döneminin ilk zaferi olarak kayıtlara geçti.

DEUTSCHE BANK PARK'TA NET SKOR

Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadelede Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Nathaniel Brown, 34. dakikada Ayoube Amaimouni ve 75. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun ise kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

RİERA İLE YÜKSELİŞ SİNYALİ

Albert Riera yönetiminde ikinci lig maçına çıkan Frankfurt, ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla puanını 31'e yükselten ev sahibi ekip, kötü gidişe son verdi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Borussia Mönchengladbach ise 22 puanda kaldı. Frankfurt, gelecek hafta Bayern Münih deplasmanına çıkacak. Gladbach ise Freiburg ile karşılaşacak.