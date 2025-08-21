Franjo Ivanovic: İkinci Maçta Daha Farklı Olacağız

Benficalı futbolcu Franjo Ivanovic, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, Portekiz'de oynanacak rövanş karşılaşmasında daha farklı olacaklarını söyledi. Ivanovic, golsüz eşitlikle biten maçla ilgili gol yememiş olmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica, deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Benficalı santrfor Franjo Ivanovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ivanovic, "İlk yarı iyi başladık. İkinci yarı daha zor oldu. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı. Geride bekledik. Bizim için gol yememek önemliydi. Haftaya ikinci maçı evimizde oynayacağız ve daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"İkinci maçta evimizde daha farklı olacağız"

Portekiz'de oynanacak rövanş maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ivanovic, "İkinci maçta evimizde olacağız ve daha baskılı oynayacağız. Daha hücuma dönük olacağız. Daha farklı bir maç olacaktır" diye konuştu.

"Kerem transferini duydum"

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili yöneltilen soruya ise Ivanovic, "Bunu duydum. Ama kişisel sorularla ilgili konuşmak istemiyorum. Aramızda iyi bir ilişki var Kerem'le" diye yanıtladı. - İSTANBUL