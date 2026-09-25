Haberler

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si Bakü'de koşulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+82 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, başkent Bakü'deki 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları bugün TSİ 15.00'te, yarış ise 26 Eylül Cumartesi TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Azerbaycan'da düzenlenecek. Azerbaycan Grand Prix'si, başkent Bakü'de bulunan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları bugün TSİ 15.00'de, yarış da 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

İlk olarak 2016 yılında gerçekleştirilen buradaki yarışta en hızlı turu 2019 yılında 1: 43.009 derecesiyle Charles Leclerc yaptı.

Sezonda geride kalan 14 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell ve Lando Norris 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 292 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 211 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 186 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 167 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 503 puan

2 - Ferrari: 358 puan

3 - McLaren: 306 puan

4 - Red Bull: 230 puan

5 - Racing Bulls: 77 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gizem Özer'den bronz madalya sonrası olay sözler: Hakemleri de yenmem lazım!

Hakem faciaları branş tanımıyor! Milli boksörümüzü çıldırttılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni dönem bugün resmen başladı
Emenike'den Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret

İstanbul'a gelen Emenike'den sürpriz!
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler

Yine yaptı babalığını!

İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
İtalya'da okullarda burka ve peçe yasaklandı! Yabancı öğrencilere yüzde 30 sınırı geldi

'Okula yüzünüz açık gitmelisiniz' dedi! Burka ve peçe yasaklandı
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında acı son! Yere yığılan sağlık çalışanı kurtarılamadı