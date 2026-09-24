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Formula 1'de sezonun 15. yarışı Azerbaycan GP'si 26 Eylül'de Bakü'de yapılacak

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 26 Eylül Cumartesi TSİ 15.00'te başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 292

2. George Russell (Büyük Britanya): 211

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 167

Takımlar

1. Mercedes: 503

2. Ferrari: 358

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 230

5. Racing Bulls: 77

Kaynak: AA
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