Bahreyn Grand Prix'si Malezya'da Yapılacak

Formula 1'de nisan ayında yapılması planlanan ancak güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si, Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde yapılacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Malezya, 2-4 Ekim tarihleri arasında Sepang Uluslararası Pisti'nde Bahreyn Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak. Azerbaycan ve Singapur Grand Prix'leri arasında yer alan ve nihai anlaşmalar ile resmi onaya tabi olan organizasyon, Malezya'da 'Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'si' adıyla düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Formula 1, geçen mart ayında yaptığı açıklamada nisan ayında yapılması planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin "Orta Doğu'daki mevcut durum" nedeniyle planlandığı gibi gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA