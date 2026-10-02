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Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si güvenlik endişeleriyle Malezya'da yapılacak

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'si, güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'ya alındı. Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 11.00'de, yarış ise 4 Ekim Pazar TSİ 10.00'da başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'siyle devam edecek.

ABD/İsrail-İran savaşının bölge ülkelerini de etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si 5,5 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 11.00, yarış ise 4 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell üç, McLaren pilotu Lando Norris iki, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 302

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 179

Takımlar

1. Mercedes: 538

2. Ferrari: 378

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 263

5. Racing Bulls: 83

Kaynak: AA
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