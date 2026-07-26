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İptal edilen Bahreyn GP'nin yerine Malezya'da yarış

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Formula 1’de yapılması planlanan ancak güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix’si, Malezya’da bulunan Sepang Uluslararası Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Formula 1'de yapılması planlanan ancak güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si, Malezya'da bulunan Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'sinin yerine yapılacak yarışın belli olduğu ifade edildi. Buna göre yeni yarışın Bakü ve Singapur Grand Prix'leri arasında 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde Malezya'da bulunan Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleşeceği belirtildi.

Formula 1'de Malezya Grand Prix'si son olarak 2017 yılında yapıldı ve Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.

Takvimde yer alan Bahreyn Grand Prix'si, Orta Doğu'da yaşanan olaylardan dolayı güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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