Haberler

Forma giyemeyen Miroshi ve Sundberg, 17. sıradaki Göztepe'de takımla çalıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Forma giyemeyen Miroshi ve Sundberg, 17. sıradaki Göztepe'de takımla çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakatlıkları yüzünden forma giyemeyen Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, Göztepe'de takımla idmana başladı. Ligde 6 haftada 3 puanla 17. sırada bulunan Göztepe'de iki futbolcunun milli ara boyunca eksiklerini tamamlayıp 11'e hazır hale gelmesi bekleniyor.

Göztepe'de bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamazken geride kalan 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan yararlanamadı.

Sezon öncesinde Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık yaşayan yeni transferlerden Sonko Sundberg, geride kalan 6 haftanın tamamında forma giyemedi. Ligin ikinci haftasında iç sahada oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Allan Godoi de son 4 karşılaşmada görev alamadı.

Takımın önemli isimlerinden Novatus Miroshi ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Alanyaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında forma giyemedi. Alexis Antunes de kısa süreli sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçırırken, yeni transfer Gökdeniz Bayrakdar ise antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kaldı. Geçen sezondan bu yana sakatlığı devam eden Furkan Bayır ile sezon başında sakatlanan Ibrahima Sabra da henüz formasına kavuşamadı.

Göztepe'ye milli arada ise iki oyuncusundan sevindirici haber geldi. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, takımla birlikte çalışmalara başladı. İki futbolcunun bu ara boyunca eksiklerini tamamlayarak 11'e hazır hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi
Esenler'de elinde bıçakla polise yürüdü! 'Dur' ihtarına uymayınca bacağından vuruldu

Elinde bıçakla polisin üzerine koştu! Sabıkası kabarık çıktı
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Düğünde havaya ateş açıldı! İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç saldırı! Cesetleri barın önüne böyle dizdiler
Kocaeli'de sokakta kovalanıp vuruldu! Fatma Çiğil hayatını kaybetti, şüpheli eski eşi aranıyor

Sokakta kovalanıp kurşunlandı! 37 yaşındaki Fatma kurtarılamadı
Ameliyattan uyanınca fark etti! Sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldığını öne sürdü

Sağ kulağı ameliyat edilecekti! Uyandığında sol kulağı ağrıyordu
Trabzon’da viraj faciası! Otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarılamadı

Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı