FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Neftçi ile Karşılaşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı finalinde yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak.

Başkent Tiran'da Futbol Evi Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

İsveçli hakem Hanna Laajanen'in yöneteceği karşılaşmada Jilan Taher ve Margot Jacobs yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Bu maçı kazanan takım 2 Ağustos Cumartesi günü final maçında İsrail ekibi Kiryat Gat ile yine Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.