FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Finalde
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu finalinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacak. Maç, Tiran'daki Futbol Evi Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde yarın İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacak.
Başkent Tiran'da Futbol Evi Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Belçikalı hakem Jana Van Laere'nin yöneteceği karşılaşmada Margot Jacobs ve Jilan Taher yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Bu maçı kazanacak takım tur atlayacak ve İzlanda'da yapılacak 4'lü etaba katılacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor