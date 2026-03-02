ABB FOMGET, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu transfer etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Mavis Owusu ile sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübe katılmasıyla ilgili yapılan açıklamada başarı dilekleri iletildi. Mavis Owusu, Gana Milli Takımı'nın da formasını giymektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mavis Owusu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Gana Milli Takımı'nın da formasını giyen Mavis Owusu, kariyerinde Ampem Darkoa FC, Al Hilal ve Wuhan Jiangda FC kulüplerinde top koşturdu.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel