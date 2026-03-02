Haberler

ABB FOMGET, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Mavis Owusu ile sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübe katılmasıyla ilgili yapılan açıklamada başarı dilekleri iletildi. Mavis Owusu, Gana Milli Takımı'nın da formasını giymektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Ganalı futbolcu Mavis Owusu'yu kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mavis Owusu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Gana Milli Takımı'nın da formasını giyen Mavis Owusu, kariyerinde Ampem Darkoa FC, Al Hilal ve Wuhan Jiangda FC kulüplerinde top koşturdu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Böylesi görülmedi! 3 pilot bugün vurulan ABD uçaklarından sağ çıktı
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Böylesi görülmedi! 3 pilot bugün vurulan ABD uçaklarından sağ çıktı
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı