İzmir'de Techno 293 Dünya Şampiyonası için geri sayım

İZMİR'in Foça ilçesinde 3-9 Nisan tarihleri arasında yapılacak Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. Büyük organizasyonun basın lansmanı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. 20 ülkeden 400 genç sporcunun yer alacağı şampiyonanın tanıtım toplantısına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Türkiye Yelken Federasyonu(TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Menemen Ticaret Odası Baskanı İzzet Süsoy, Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek, İzmir ve ilçelerinin turizm birlik ve dernekleri temsilcileri, turizmciler, sponsor firma, kurum temsilcileri, şampiyonada ülkemizi temsil edecek milli takım sporcuları, teknik sorumlular, hakemler ve federasyon yetkilileri ile basın mensupları katıldı.

AVRUPA VE DÜNYADA EN ÇOK KÜRSÜYE ÇIKAN ÜLKE; TÜRKİYE

TYF Başkanı Özlem Akdurak organizasyondaki konuşmasına, "Türk yelkenciliği her yıl başarılarına başarı katıyor" diyerek başladı. Özlem Akdurak, "2025 yılında gençlik sınıflarında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda en fazla kürsü gören ülke, Türkiye oldu. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyada dalgalandırırken istiyoruz ki kendi evimizde daha fazla yarış yapalım. Dünya antrenman için sporcularımızın yanına gelsin. Kendi bildiğimiz sularımızda, rüzgarımızda madalyalara herkesten bir adım daha yakın olalım. Cennet vatanımız Türkiye'nin güzellikleri bütün dünyaca bilinsin, daha fazla sporcu, daha fazla ziyaretçi ülkemize gelsin" dedi. Akdurak, Techno 293 Dünya Şampiyonası'na destek veren herkese teşekkür etti.

KENTİN TANITIMINA KATKI YAPACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise konuşmasında turizmcilerin insanüstü bir gayretle ayakta kalmaya çalıştıklarını, İzmir'in potansiyelini geliştirmek için mücadele ettiklerini, diğer desteklerin yanı sıra, daha önce söz verdiği su paralarında indirim yaparak bu mücadelede yanlarında olacağını söyledi. Cemil Tugay, Techno 293 Dünya Şampiyonası'nın da kentin tanıtım çabalarına büyük katkı yapacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı