Floransa'da 'Inside The Sport 2025' Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Dünya futbolunun önemli isimlerinden efsane kaleci Gianluigi Buffon, Inter Kulübü CEO'su Giuseppe Marotta, Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ve Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini törene katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Dünyaca ünlü uluslararası gazeteciler, teknik direktörler ve spor yöneticilerinin hazır bulunduğu törende medya alanında RAI Sport'un tanınmış ismi Alberto Rimedio ile Corriere dello Sport'un eski genel yayın yönetmeni Xavier Jacobelli ödüle layık görüldü.

Uluslararası Türk gazeteci Dündar Keşaplı'ya törende 'Uluslararası Yabancı Spor Basını Özel Ödülü' takdim edildi. Keşaplı bu ödüle sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran, objektif ve meslek ilkelerine sadık haber anlayışıyla değer bulundu. 36 yıldır İtalya'da yaşayan ve Türk medyasını Avrupa'da başarıyla temsil eden duayen gazeteci Dündar Keşaplı ödülünü İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı Gianfranco Coppola'nın elinden aldı. Törende yaptığı konuşmada sporun evrensel diline dikkati çeken Keşaplı; "Uzun yıllardır sahada Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları adına fedakarca çalıştıktan sonra bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur. Bu ödülü, sporun evrensel diline inanan tüm meslektaşlarımla paylaşıyorum" dedi.

Ödül Komitesi de yaptığı açıklamada, "Gazetecilik kariyerinde sporun evrensel dilini kültürel bir köprüye dönüştüren Dündar Keşaplı tarafsız haberciliği, profesyonelliği ve insani yaklaşımıyla uluslararası spor basınının örnek isimlerinden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Roma merkezli, 500'ü aşkın yabancı gazetecinin üye olduğu dernek adına ödül alan Dündar Keşaplı Türkiye'nin spor dünyasının bir kez daha gurur kaynağı oldu. Keşaplı meslek hayatı boyunca özellikle dünya sporunun yıldızları ile yaptığı özel ve önemli röportajları ile tanınıyor.