Haberler

Flamengo, FIFA Kıtalararası Kupa'da play-off turuna kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın Flamengo takımı, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da Meksika'nın Cruz Azul takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Maçın gollerini Giorgian de Arrascaeta kaydetti.

2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 yenen Brezilya temsilcisi Flamengo, play-off turuna yükseldi.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Cruz Azul ile Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, Katar'ın Al-Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan ikinci tur maçında karşılaştı.

Flamengo, Giorgian de Arrascaeta'nın 15 ve 71. dakikalarda attığı gollerle maçta 2-1 galip geldi. Cruz Azul'un golünü ise 44. dakikada Jorge Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla Flamengo, play-off turunda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nin galibi Mısır ekibi Pyramids ile eşleşti.

Play-off turunu geçen taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile FIFA Kıtalararası Kupa finalinde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
title