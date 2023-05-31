Fiyatlar da karşılaşma gibi dev! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet ücretleri belli oldu
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Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sezonun son derbisinde karşı karşıya geleceği karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 500 liradan başlayıp 18 bin liraya kadar çıkıyor. Nefes kesecek maç 4 Haziran Pazar günü oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, satışa çıkıyor.
BİLETLER PERŞEMBE SATIŞTA
Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu Passolig kartları için satışa sunulacak.
Bilet fiyatları şu şekilde;
- 1. kategori 18 bin lira
- 2. kategori 15 bin lira
- 3. kategori 13 bin 500 lira
- 4. kategori 11 bin 250 lira
- 5. kategori 9 bin lira
- 6. kategori 6 bin 750 lira
- 7. kategori 4 bin 500 lira
- 8. kategori 3 bin 750 lira
- 9. kategori 3 bin 375 lira
- 10. kategori 2 bin 625 lira
- 11. kategori 2 bin 250 lira
- 12. kategori 550 lira
- 13. kategori 500 lira
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