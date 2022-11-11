Fırtına'ya zirve yolunda bir darbe daha! Trabzonspor, Ankara deplasmanında umduğunu bulamadı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililerin galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

Mke Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

4 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarı karşılıklı goller atıldı. Trabzonspor'da 70. dakikada Bardhi perdeyi açan isim oldu. Makedon futbolcuya cevabı ise Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci, 74. dakikada attığı gol ile verdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

FIRTINA'NIN GALİBİYET ÖZLEMİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Trabzonspor ligde galibiyet özlemini iki maça çıkardı. Ankara deplasmanından 1 puanla dönen bordo-mavililer, ligde puanını 23'e çıkardı.