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Fırtına tat vermedi! Trabzonspor, Kasımpaşa ile puanları paylaştı

Spor Haberleri

Fırtına tat vermedi! Trabzonspor, Kasımpaşa ile puanları paylaştı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililerin 2 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Puanını 17'ye yükselten Fırtına, ligde 7. sıraya geriledi.

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

MAÇ TAT VERMEDİ

Karşılaşma boyunca iki takım da etkisiz bir görüntü sergilerken Trabzonspor 3 Kasımpaşa ise yalnızca 1 isabetli şut ile maçı tamamladı. Neredeyse hiç gol fırsatı yakalayamayan iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fırtına tat vermedi! Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile puanları paylaştı

TRABZONSPOR, 7. SIRAYA GERİLEDİ

Golsüz beraberlikle biten karşılaşma sonrası Trabzonspor puanını 17'ye yükselterek haftayı 7. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 13 puanla, 9. sıradaki yerini korudu.

Fırtına tat vermedi! Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile puanları paylaştı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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