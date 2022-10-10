Fırtına tat vermedi! Trabzonspor, Kasımpaşa ile puanları paylaştı
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililerin 2 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Puanını 17'ye yükselten Fırtına, ligde 7. sıraya geriledi.
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
MAÇ TAT VERMEDİ
Karşılaşma boyunca iki takım da etkisiz bir görüntü sergilerken Trabzonspor 3 Kasımpaşa ise yalnızca 1 isabetli şut ile maçı tamamladı. Neredeyse hiç gol fırsatı yakalayamayan iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.
TRABZONSPOR, 7. SIRAYA GERİLEDİ
Golsüz beraberlikle biten karşılaşma sonrası Trabzonspor puanını 17'ye yükselterek haftayı 7. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 13 puanla, 9. sıradaki yerini korudu.