Fırtına, Avrupa Ligi'nde siftah yaptı! Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti
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Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimize gruplarda ilk galibiyetini getiren golleri Hamsik ve Trezeguet kaydetti. Karşılaşmanın 89. dakikada farkı bire indiren Sırp ekibi, uzatma dakikalarında da kalemizde tehlikeli pozisyonlar yaratırken Uğurcan Çakır gole izin vermedi ve bordo-mavililerin 3 puanı hanesine yazdırmasında büyük pay sahibi oldu.
Trabzonspor ile Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.
TRABZONSPOR'DAN İLK GALİBİYET
Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir görüntü çizen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Hamsik ve 68. dakikada Trezeguet kaydetti. Kızılyıldız'da ise 63. dakikada Kangwa ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sırp ekibinin tek golü 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Bu sonuçla temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ilk galibiyetini kazandı.
GRUPTA 2. SIRADAYIZ
Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor, grubunda puanını 3'e yükseltti. Temsilcimiz H Grubu'nda 2. sırada yer alıyor.