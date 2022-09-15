Fırtına, Avrupa Ligi'nde siftah yaptı! Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti

Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimize gruplarda ilk galibiyetini getiren golleri Hamsik ve Trezeguet kaydetti. Karşılaşmanın 89. dakikada farkı bire indiren Sırp ekibi, uzatma dakikalarında da kalemizde tehlikeli pozisyonlar yaratırken Uğurcan Çakır gole izin vermedi ve bordo-mavililerin 3 puanı hanesine yazdırmasında büyük pay sahibi oldu.