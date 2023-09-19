Fırat Üniversitesi Koşusu'nu Dörtnalbeyi Kazandı

Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen Fırat Üniversitesi koşusunun galibi Dörtnalbeyi oldu. 4+ yaşlı Arapların mücadelesinde 14 safkan start aldı ve Dörtnalbeyi 1.24.21'lik dereceyle birinci oldu.

Elazığ Hipodromu'nda her yıl düzenlenen Fırat Üniversitesi koşusunun bu yılki galibi Dörtnalbeyi oldu.

Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Fırat Üniversitesi adına düzenlenen koşu Elazığ Hipodromu'nda gerçekleşti. 4+ yaşlı Arapların 1200 metre kum pistteki mücadelesinde 14 safkan start aldı. Ömer Yardımcı'nın sahibi olduğu, Eyyüp Yardımcı'nın antrene ettiği Dörtnalbeyi, jokeyi Ferit Yardımcı idaresinde 1.24.21'lik derece yaparak galibiyete ulaşan isim oldu. Ö. Ümit Akşen ve Samet Yıldırım tarafından yetiştirilen 6 yaşındaki kır at, son startında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu'nu kazanma başarısı göstermişti.

Geçen yılın galibi Oğlum Kayra yarışın ikincisi olurken, Ulugöl üçüncülükte, Bilirkişi dördüncülükte, Oğlumrecep de beşincilikte yer aldı. Farklar ise 1,5 boy - 3,5 boy - 3 boy - 1/2 boy şeklinde sonuçlandı. Koşu sonrası gerçekleştirilen törende, kazanan atın sahibi adına antrenörü Eyyüp Yardımcı'ya kupasını, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş takdim etti. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ise safkanın jokeyi Ferit Yardımcı'ya çiçek takdim etti. - ELAZIĞ